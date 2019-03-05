ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".
وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنان وائل كفوري، ويكشف عن مشاكل قد تتعب كفوري في حال دخل في إستثمارات معينة، إضافة إلى أن أرباحه المالية لن تكون ممتازة.
لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للفنان وائل كفوري، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- هل يدخل وائل كفوري في هذه المشاريع بعيداً عن الفن؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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