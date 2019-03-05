خاص الفن- هل يدخل وائل كفوري في هذه المشاريع بعيداً عن الفن؟

ميرنا وليد - بيروت - يطل الدكتور سمير طنب عبر موقع "الفن" ضمن فقرة "توقعات فنية".

وفي هذه الحلقة، يتحدث طنب عن الفنان وائل كفوري، ويكشف عن مشاكل قد تتعب كفوري في حال دخل في إستثمارات معينة، إضافة إلى أن أرباحه المالية لن تكون ممتازة.

لمعرفة ما قاله الدكتور سمير طنب وما هي توقعاته للفنان وائل كفوري، يمكنكم متابعة التفاصيل في الفيديو.