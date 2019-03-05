هل انفصل أحمد فلوكس عن هنا شيحةبعد أشهر على زواجهما؟

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كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 مارس 2019 09:51 صباحاً -
هنا شيحة وأحمد فلوكس
بعد أشهر قليلة على زواجهما المفاجئ، ضجّت وسائل التواصل الإجتماعي في الساعات الماضية بأخبار تتحدث عن إنفصال الممثل المصري أحمد فلوكس عن زوجته الممثلة المصرية هنا شيحة.
وجاءت هذه الأخبار بعد أن لاحظ المتابعون إلغاء فلوكس لمتابعة زوجته شيحة عبر صفحته الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وسط أنباء من مقربين لها تشير إلى انفصالهما، عقب وقوع خلافات كبيرة
بينما اكد مصدر مقرب من الفنانين أنه لا يعلم أحد أسباب أو تفاصيل هذه الخلافات، خاصة وأن الاثنين لا يسمحان لأحد بالتدخل في حياتهما الخاصة.
وأوضح المصدر أن هناك أنباء عن انفصال الاثنين، بعد هذه الأزمة التي رفض “فلوكس” و”هنا” الأفصاح عنها، حتي أنهما لا يردان علي هواتفهما المحمولة.
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