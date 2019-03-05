مفاجأة.. محمد رمضان يجهز لحفل غنائي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

يبحث النجم المصري محمد رمضان إقامة حفلته الغنائية يوم الجمعة 29 مارس المقبل 2019، حيث وعد رمضان جمهوره عبر تغريدة على موقع التواصل الإجتماعى “تويتر” عن حفل غنائى ينوى إقامته منذ فترة.

وتم الإستقرار على نهاية شهر مارس ليكون الموعد النهائى لاقامة الحفل، ومن المتوقع أن يقدم محمد رمضان خلال الحفل أغانيه التى صورها على طريقة الفيديو كليب وحققت نجاح كبير، وهى “نمبر وان”و”أنا الملك” و”مافيا” وغيرها، كما يغنى أغنيته الجديدة “فيرس” لأول مرة كاملة فى الحفل.

وعلى جانب أخر، يخوض الفنان محمد رمضان السباق الرمضانى القادم بمسلسل “زلزال”، الذى يعد أول تعاون مع شركة سينرجى، والعمل من تأليف عبد الرحيم كمال، ومن إخراج إبراهيم فخر، ويشارك فى بطولته ماجد المصرى، نسرين أمين، حلا شيحة، هنادة معنى، أحمد صيام، وعدد كبير من النجوم، بالإضافة لضيوف الشرف.