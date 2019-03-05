طرح فيلم Hobbs & Shaw في هذا التاريخ

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متابعة بتجـــــــــــرد: قررت الشركة المنتجة لفيلم Hobbs & Shaw عرض العمل يوم 1 آب/أغسطس المقبل في الصالات السينمائية الأمريكية.
الفيلم بطولة كل من داوين جونسون وجيسون ستاثام ومن المقرر أن تكون أحداثه مشتقة من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، وللمرّة الأولى سيغيب عن هذا الجزء بطل السلسلة فان ديزل.
يشارك في العمل أيضًا كل من فانيسا كيربي وإدريس ألبا، والعمل من تأليف كريس موران وإخراج ديفيد ليتش.
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