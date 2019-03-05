أنغام تحتفل مع جمهورها.. إليكم التفاصيل – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: احتفلت النجمة المصرية أنغام بتخطي ألبومها الجديد “حالة خاصة جدًا” الـ16 مليون مشاهدة في فترة لا تتعدَ الـ10 أيام على إطلاقه عبر موقع “يوتيوب” العالمي للفيديوهات. وشاركت أنغام جمهورها بهذا الإنجاز عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي حيث كتبت في تعليقها على تصميم خاص بالمناسبة: “حاله خاصة جداً يحقق اكثر من ١٦ مليون مشاهدةفي ١٠ ايام”. ويتضمن ألبوم “حالة خاصة جدًا” 14 أغنية جديدة وهي “حالة خاصة جدًا”، “ياريتك فاهمني”، “هتقول لربنا ايه”، “حبايبنا”، “على حسك في أيامي”، “ولا دبلت”، “بقول نسياك”، “نزوة”، “بتوصفني بتكسفني”، “هدنة”، “اساميك الكتيرة”، “مطمنة”، “ليلى”، و”هبدأ من الآخر”. الجدير ذكره أن إصدار الألبوم ترافق مع حملة دعائية واسعة شنّتها “روتانا” طيلة الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الإجتماعي. لمشاهدة فيديوهات أغاني ألبوم “حالة خاصة جدًا”:

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