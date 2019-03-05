خاص- منى طايع لبصراحة: عشت على اعصابي اثناء تصوير “حبيبي اللدود”

اكدت الكاتبة منى طايع الى انها معجبة بالفنان فادي اندراوس على الصعيدين الفني والتمثيلي، وهي تعزه على الصعيد الشخصي.

وأكدت طايع في مقابلة مع “الخليج 365” الى ان “اندراوس” موهوب جداً على صعيد التمثيل فهو ممثل صف أول ويتمتع بحضور وشعور واحساس وكاريزما. وكفنان تحب “بحة صوته” وأغانيه واختياراته. وشددت الى انها تحبه من كل النواحي.

وحول خوفها على فادي اندراوس اثناء تصوير “حبيبي اللدود” خاصة بعدما كشف انه كان يعاني من مشاكل في القلب واضطراره الى اجراء عملية القلب المفتوح عام 2017 لان مشكلته الصحية كانت تتزايد والخطر يداهم حياته؟

أكدت منى طايع انها عاشت على اعصابها خلال تصوير المسلسل لأن فادي من النوع الذي يتحمّس أثناء التصوير. وكان دوره يحتاج الى الركض والقفز وتدخين السجائر ولكن الحمدالله مر كل شيء على سلامة.

ورداً على سؤال حول الانتقادات التي تعرض لها مسلسل “حبيبي اللدود” فهل تحزن خاصة بعدما كانت قد قدمت مسلسل “أمير الليل” الذي حصد اصداءً ايجابية عالية؟

تساءلت “طايع” “ليه أمير الليل” لم يتعرض لانتقادات؟”. وتابعت عندما يكون بطل عليه جدلية يصبح عند اللبنانيين “عاطل”. وفي حال كانت البطلة وجهاً جديداً تصبح “عاطلة”.

ولكن بصورة عامة كإخراج وقصة برأيها كان يحتاج الى مساحة أكبر لأنه يتحدث عن موضوع مهم جداً لم يطرح في الدراما اللبنانية من قبل، اضافة الى الخطأ بتوقيت عرضه حيث عرضته المحطة في منتصف الموسم الدرامي.

وتابعت اما عن بطلة العمل (وهي جوانّا حدّاد) التي تعرضت الى انتقادات لأنها وجه جديد على الرغم من انها موهوبة جداً الا ان الجمهور يريد ان ينتقد بشكل دائم.

اما على صعيد الممثلين معظمهم لديهم تجارب سابقة واضطرت الشركة ان تلجأ الى عنصر الشباب لأن القصة تدور حول الحرب. وفي حال ارادت ان تستعين بنجم للأسف ليس في لبنان نجم بسن العشرين فاضطرت ان تأتي بممثلين لديهم خبرة صغيرة ولكن ليسوا نجوماً ولكن اصبحوا نجوماً في المسلسل.

نذكر ان مسلسل “حبيبي اللدود” يضم مجموعة من الممثلين وهم يورغو شلهوب، فادي اندراوس، روان طحطوح، جوانّا حدّاد، بيدرو طايع، سينتيا مكرزل، وجيه صقر، علي منيمنة، علاء علاء الدين، لودي طايع، لويس ناضر، جومانة حداد، زياد صليبا، طوني مهنا وغيرهم. قصّة سيناريو وحوار منى طايع. إخراج سيزار حاج خليل. إنتاج طايع إنتربرايسز، وعرض عبر شاشة LBCI .

نشير ان منى طايع حضرت احتفالية اطلاق الفنان فادي اندراوس لاغنيته الجديدة اليكم كل التفاصيل في هذا التقرير المصور: