أحمد عز يعرب عن ثقته بقدرة االمصريين

أكد الفنان أحمد عز أن المصريين قادرين على تخطي المحن والمواقف الصعبة موضحا أنه تابع بكل اهتمام حادثة حريق محطة مصر والتي راح ضحيتها مجموعة من المواطنين الأبرياء.

وأشار الفنان عز في حديث خاص إلى "لايف ستايل" إلى أنه سيسعى خلال الفترة المقبلة، إلى تقديم فيلم كبير عن الفساد وتأثيره على سير التقدم، موضحًا أنه دائما يكون مع جمهوره ويشعر بهم ويقدم ما يحبه منه دائما.

وأضاف أنه ينتظر عرض فيلم الممر ويصور حاليا فيلم "ولاد رزق 2"، موضحا أن هناك كيمياء متبادله بينه وبين المخرج الكبير طارق العريان بخاصة أنه دائما يعقد بروفات كثيرة قبل العمل حتى يكون العمل مكتمل أُناء التصوير وبالتالي لا يتوقف أبدا حتى ينتهي وهذا ما يجعلني أحب العمل معه فبعد نجاح ولاد رزق الجزء الأول والخلية، داعيا الله تعالى أن يديم الخير على مصر والمصريين وكل الدول العربية.

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