المخرج رامي إمام يرفع معدلات تصوير مسلسل "فلانتينو"

رفع المخرج رامي إمام حالة الطوارئ في بلاتوه تصوير مسلسل فلانتينو والذي يقوم ببطولته الفنان عادل إمام حيث قرر المخرج رفع معدلات التصوير لتصل إلى 14 ساعة يوميا من أجل اللحاق بشهر رمضان المبارك ومن أجل الأنتهاء من تصوير العمل في أسرع وقت ممكن.

الجدير بالذكر أن الفنان عادل إمام دائما يحب الأنتهاء من تصوير أعماله قبل رمضان أو في الأسبوع الأول منه وهذا حدث في كل مسلسلاته السابقة حيث يحب أن يجلس في شهر رمضان مع العائلة الجدير بالذكر أن عادل إمام قدم عدد من المسلسلات الرمضانية على مدار السنوات السابقة والتي حققت نجاحا كبيرا منها فرقة ناجي عطالله ، العراف ، مأمون وشركاه ، عفاريت عدلي علام ، عوالم خفية.

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