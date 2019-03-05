شكرا لقرائتكم خبر عن نيتفلكس تختار إيما روبرتس لبطولة فيلمها القادم " Holidate" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك النجمة إيما روبرتس في الفيلم الكوميدي الرومانسي الجديد " Holidate"، الذى تنتجة شبكة نيتفلكس بالتعاون مع شركة Wonderland.

الفيلم سيكون من إخراج جون موستانسيل، وتأليف تيفاني بولسن، ولم يكشف بعد عن باقى فريق العمل، ومن المقرر ان يبدأ تصويرالفيلم نهاية العام الجارى، حسبما نشر موقع " variety".

وتدور قصة الفيلم حول سلون وجاكسون، شخصان يكرهون الأعياد، نظرا لأنهم يفتقرون باستمرار إلى أمور أخرى مهمة مثل الحكم على أفراد أسرهم أو تذكرهم بالتواريخ الصعبة، ولكن بعد أن يلتقيان، يتعهدان بأن يقضيا الأعياد سويا خلال العام.

الفيلم هو التعاون الخامس بين Netflix و Wonderland، وشاركت روبرتس مؤخراً في " American Horror Story: Apocalypse"، بالإضافة إلى " Paradise Hills"، كما تشارك في فيلم الرسموم المتحركة " UglyDolls".