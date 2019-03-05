شكرا لقرائتكم خبر عن طفل "عندليب الدقى" يشارك فى "فلانتينو" عادل إمام.. وهكذا أصبح شكله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك الممثل الشاب علاء عمرو فى مسلسل "فلانتينو" للزعيم عادل إمام، والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، ويجسد خلال العمل شحصية نجل الفنانة وفاء صادق التى تلعب دور سيدة مطلقة وتعمل مُدرسة فى مدارس النجم عادل إمام.



وفاء صادق وعلاء عمرو ورانيا محمود ياسين

وعرف علاء عمرو بـ الطفل "يزيد" عندما جسد شخصية ابن الفنان محمد هنيدي في فيلم "عندليب الدقي"، ونالت الشخصية نجاحا كبيرا وقت عرض الفيلم، خاصة وأن الشخصية كانت محورية ومؤثرة فى الأحداث الا أنه اختفى عن الساحة الفنية إلى أن ظهر مجدداً فى "فلانتينو" مع عادل إمام.



علاء عمرو و محمد هنيدى في فيلم عندليب الدقي

مسلسل "فلانتينو" يسجل التعاون الأول بين عادل إمام والسيناريست أيمن بهجت قمر والسابع مع نجله رامى إمام فى الدراما، ويشارك فى البطولة دلال عبد العزيز، وفاء صادق، طارق الابيارى، هدى المفتى، محمد كيلانى، رانيا محمود ياسين، الهام عبد البديع، سليمان عيد، بدرية طلبة، أحمد فريد وعدد آخر من الفنانين.