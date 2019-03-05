ضحايا مايكل جاكسون وراء الهجوم على أوبرا وينفري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

واجهت الإعلامية الأمريكية، أوبرا وينفري، هجوماً ضارياً من قبل محبي ومعجبي ملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، بعد استضافتها لضحايا مايكل الذين أكدوا تحرشه بهم جنسيًا في فيلم وثائقي بعنوان "Leaving Neverland" إنتاج شركة "HBO" وعرض عالميًا لأول مرة بفعاليات مهرجان صاندانس السينمائي الدولي في دورته الأخيرة.

واستضافت أوبرا ضحايا مايكل ببرنامج "OWN" والذي نشر الحلقة يوم الجمعة الماضية عبر قناتها الرسمية على موقع "يوتيوب"، وبدأت في الحديث عن كونها قدمت ما يقرب من 217 حلقة حول الاعتداء الجنسي، وأن الأمر ليس متعلق بمايكل جاكسون بشخصه وإنما هي حالة يتم دراستها للوقوف على أسبابها.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي وعدد من محبي النجم الراحل مع حلقة أوبرا، وبدأوا في مواجهتها من خلال العديد من التغريدات والمنشورات التي نشروها عبر حساباتهم الرسمية وهاجموا أوبرا على استضافتها ضحايا مايكل، مؤكدين أن الأمر لم يتم إثباته حتى الآن وأنها أساءت للنجم الراحل كما وصل الأمر لحد الإهانة والتجريح في الإعلامية العالمية.

ومنع راديو الـ"BBC" إذاعة أي أغانٍ لملك البوب الراحل، مايكل جاكسون، عقب طرح فيلمه المسيء "Leaving Neverland" والذي يتهم مايكل بالتحرش بعدد من الأطفال.

جاء القرار قبل أسبوع من بدء عرض الفيلم الوثائقي على قناة "Channel 4" وفقًا لموقع "The Sunday Times".

وصرح المتحدث الرسمي لـ"BBC" قائلاً: "نحن نهتم بما نقدم لمستمعينا من أغانٍ لها طابع خاص، وجاء قرارنا نظرًا لما تم اثباته مؤخرًا من خلال فيلم وثائقي يتهم مايكل بالتحرش الجنسي، وهو منافٍ تمامًا لسياستنا والموضوع له علاقة وثيقة بما نقدمه من محتوي يحترم عقول مشاهدينا ومستمعينا".

وواجهت سيرة مايكل جاكسون أزمة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد عرض فيلم وثائقي اتهم فيه بالتحرش الجنسي بعدد من الأطفال بعنوان "Leaving Neverland" بفعاليات الدورة الأخيرة لمهرجان صاندانس السينمائي الدولي، كما طرحت "HBO" الشركة المنتجة للفيلم، الإعلان الدعائي للفيلم خلال الأيام الماضية، ترويجًا لبدء عرضه بعدد من دور العرض حول العالم.

غير أن عائلة مايكل جاكسون أقامت دعوى قضائية تتهم خلالها شبكة "HBO" بمحاولة تدمير مسيرة نجم البوب العالمي، وطالبوها بتعويض مادي ضخم وصل لـ100 مليون دولار، كما وجهت اتهامها لبطلي الفيلم "ويد روبسون وجيمس سيفتشاك" بتقاضيهما مبلغ مالي ضخم للإدلاء بهذه التصاريح الخاصة بالتحرش الجنسي.

وعلى الرغم من اتهام شبكة "HBO" بمحاولة تشويه مسيرة مايكل جاكسون، فإنها لم تستسلم أو تخضع لمثل هذه التهديدات، وأعلنت الشبكة في تصريحات رسمية، أن الفيلم سيتم بدء عرضه مطلع شهر مارس المقبل، وليس هناك أي تغييرات تخص طرح الفيلم بدور العرض، والذي سيكون بمثابة فرصة للمشاهدين أن يحكموا على قضية مايكل بأنفسهم.

وقال ويد روبسون، الذي يبلغ من العمر 36 سنة، الآن ضمن كواليس الفيلم، إن مايكل تحرش به جنسيًا وهو لا يزال في الخامسة من عمره بعدما قابله لأول مرة في إحدى المسابقات، ليقوم بعدها بدعوته لرحلة مشوقة بعالم "Neverland" الخاص بمايكل مع عائلته لأول مرة، وبمفرده بعدها، وادعى ويد أن مايكل شاركه أحد الأسرة خلال فترة طفولته وتحرشه به جنسيًا في كل ليلة، هو والطفل جيمس سيفتشاك واللذين أكدا أن مايكل كان له العديد من التصرفات الجنسية المشينة معهما.

وهذه ليست المرة الأولى، التي يتم فيها الحديث عن تحرش مايكل جاكسون بالأطفال، حيث اتهمه أحدهم ويدعي "جافين ارفيزو" عام 2005 بالتحرش به جنسيا وهو ما لم تصدقه عائلة مايكل وقتها، وأن ما يحدث هو ادعاءات كاذبة وليس أكثر، نظرًا لأقوال هؤلاء الأطفال والذين أكدوا وقت القضية بأن مايكل لم يتحرش بهم بالمرة، على الرغم من تأكيدهم بأنها كانت الطريقة الوحيدة بعد تهديدهم بالدخول للسجن إذا أفشوا الأمر.

