ميرنا وليد - بيروت - موجز الفن هو نشرة سريعة لأبرز الأخبار اللبنانية والشرق أوسطية والعالمية سما المصري تصدم متابعيها بارتدائها النقاب- بالصورة ‎ هكذا ردت إليسا على رسالة أصالة المؤثرة لها وفاة الممثل المغربي عزيز موهوب بسمة بوسيل تغضب متابعيها بصورتها مع كلب وترد: إيه علاقته بالإسلام؟ ماغي بو غصن ترفع الصوت :"الشر عّم يطال الأطفال" معتصم النهار ينسحب من "باب الحارة" لهذا السبب‎ زين مالك يعبر عن حبه لـ جيجي حديد رغم إنفصالهما المزيد المزيد

كانت هذه تفاصيل خبر موجز الفن: الموت يغيّب ممثلاً عربياً وسما المصري ترتدي النقابليلى مراد إعتنقت الإسلام ومحمد عبد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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