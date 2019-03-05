حاتم عمور يشعل الأجواء ويصل للغرب في "آخر مرة"

ميرنا وليد - بيروت - اصاب الفنان المغربي حاتم عمور، وهو أبرز النجوم الشباب في المغرب العربي، في اختيار الأغنية الجديدة "آخر مرة"، فمنذ إصدارها في 1 شباط/فبراير عبر قناته الرسمية حتى اليوم، حققت أكثر من 16 مليون مشاهدة.

وتربعت أغنية "آخر مرة" على عرش الفيديوهات الأكثر رواجاً بعد ساعات قليلة من إصدارها، واستطاعت الحفاظ على نفس المركز لفترة طويلة جدا.

الاغنية ايقاعية وجديدة على السمع، وقد حصلت على إعجاب الجمهور بإمتياز، وبالأخص في عدة بلدان منها دول المغرب العربي، وايضا وصلت الى دول عالم الغربي ومنها فرنسا، اسبانيا، ايطاليا، كندا، كذلك في الإمارات العربية المتحدة.

وتعاون حاتم في هذا العمل مع الكاتب والملحن أنس العراقي والموزع بلال أفريكانو، وتم تصوير العمل على طريقة الفيديو كليب بالعاصمة الهولندية أمستردام، تحت إشراف المخرج حسن الكرفتي.