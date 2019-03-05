كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سوزان نجم الدين: "أبن أصول" يناقش حب التملك.. والفن المنحدر اختطف الجمهور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين، عن مشاركتها فى مسلسل "ابن أصول" للفنان حمادة هلال، المرتقب عرضه في رمضان 2019 معبرة عن مدى سعادتها بهذا العمل.

وأضافت "نجم الدين" خلال لقائها فى برنامج "كل يوم" على قناة ON E، أن العمل يتناول فكرة حب التملك، مشيرة إلى أنه يقدم رسالة قوية لكل أم أو أخت أو زوجة.

وعلى جانب آخر، أكدت انها مستاءة من اختفاء الدراما التاريخية، مشيرة إلى أنه قرار إنتاجى وليس من الفنانين، ونابع من أن المواطنين فى العالم العربى يمرون بحالة صعبه نتيجة الحروب، ولذلك لجأ المنتجين إلى الأعمال البسيطة التى ترفه عن المشاهدين، وأصبحوا يقدمون الأعمال الكوميدية أو الإجتماعية البسيطة.

وأكدت أن الفن المنحدر اختطف الناس، ولابد من العودة إلى حقيقة الفن، الذى يجب أن يحمل قضية ويقدم معلومة، حلول للناس، يرفع من قيمه المجتمع، ويثقف الناس، ويساهم فى بناء المجتمع، بالإضافة الى الترفية والمتعة.