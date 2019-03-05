شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.."بطريقة عشوائية" برى لاريسون وصامويل آل جاكسون يغنون Shallow والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أغنية " Shallow " لليدي جاجا و برادلي كوبر خلال فترة قصيرة واحدة من أهم الأغنيات على الساحة الفنية في العالم ، وخاصة بعد أن حصدت جائزة الأوسكار لأفضل أغنية.

فقد فاجأت النجمة العالمية بري لاريسون عشاقها ومحبيها بتقديمها " Shallow " مع نجم هوليوود الشهير صامويل آل جاكسون، وذلك خلال استضافتهما في برنامج " The Jonathan Ross Show " بإنجلترا ، و ما لفت الانظار أن بري وصامويل قدما الاغنية بشكل " عشوائي " .

يذكر أن أغنية " Shallow " التي غنتها ليدي جاجا و برادلي كوبر ضمن احداث فيلم " A Star Is Born " حققت نجاح كبير بين المعنيين بين الموسيقي والغناء ، وفي كل مرة يقدم النجمين بها الاغنية بحفلات ضخمة يشيد الحضور بـ " الكيمياء" الخاصة بينهما و التي تظهر بوضوح .