فيديو.."بطريقة عشوائية" برى لاريسون وصامويل آل جاكسون يغنون Shallow

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبحت أغنية " Shallow " لليدي جاجا و برادلي كوبر خلال فترة قصيرة واحدة من أهم الأغنيات على الساحة الفنية في العالم ، وخاصة بعد أن حصدت جائزة الأوسكار لأفضل أغنية.
فقد فاجأت النجمة العالمية بري لاريسون عشاقها ومحبيها بتقديمها " Shallow " مع نجم هوليوود الشهير صامويل آل جاكسون، وذلك خلال استضافتهما في برنامج " The Jonathan Ross Show " بإنجلترا ، و ما لفت الانظار أن بري وصامويل قدما الاغنية بشكل " عشوائي " .
يذكر أن أغنية " Shallow " التي غنتها ليدي جاجا و برادلي كوبر ضمن احداث فيلم " A Star Is Born " حققت نجاح كبير بين المعنيين بين الموسيقي والغناء ، وفي كل مرة يقدم النجمين بها الاغنية بحفلات ضخمة يشيد الحضور بـ " الكيمياء" الخاصة بينهما و التي تظهر بوضوح .
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