محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
تصدر عدد من نجوم الموسم الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا العالمي "Game of Thrones" أغلفة مجلة "Entertainment Weekly" ترويجاً لقرب عرضه حصرياً لعملاء شبكة "HBO" منتصف شهر أبريل المقبل، وسط توقعات بأن يحقق الموسم الأخير نسب مشاهدة ستتخطى مواسمه السابقة.
ومن نجوم المسلسل الذين تصدروا الأغلفة، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدي، بيتر دينكلج، مايسي ويليامز، صوفي ترنر، ليام كاننجهام، ناتالي إيمانويل، والعديد من نجوم المسلسل، وكان لمخرج الفيلم، ديفيد ناتر تصريحًا للمجلة أكد خلاله أن الموسم الأخير سيحمل العديد من المشاهد القوية والمؤثرة وكونها الأصعب نسبيًا لكل مواسم المسلسل السابقة.
والموسم الأخير من مسلسل "Game of Thrones" ستعرض أولى حلقاته يوم 14 أبريل المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر أبطال الموسم الأخير من "Game of Thrones" يتصدرون أغلفة "Entertainment Weekly" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.