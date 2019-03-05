أبطال الموسم الأخير من "Game of Thrones" يتصدرون أغلفة "Entertainment Weekly"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

تصدر عدد من نجوم الموسم الثامن والأخير من مسلسل الفانتازيا العالمي "Game of Thrones" أغلفة مجلة "Entertainment Weekly" ترويجاً لقرب عرضه حصرياً لعملاء شبكة "HBO" منتصف شهر أبريل المقبل، وسط توقعات بأن يحقق الموسم الأخير نسب مشاهدة ستتخطى مواسمه السابقة.

ومن نجوم المسلسل الذين تصدروا الأغلفة، إميليا كلارك، كيت هارينجتون، لينا هيدي، بيتر دينكلج، مايسي ويليامز، صوفي ترنر، ليام كاننجهام، ناتالي إيمانويل، والعديد من نجوم المسلسل، وكان لمخرج الفيلم، ديفيد ناتر تصريحًا للمجلة أكد خلاله أن الموسم الأخير سيحمل العديد من المشاهد القوية والمؤثرة وكونها الأصعب نسبيًا لكل مواسم المسلسل السابقة.

والموسم الأخير من مسلسل "Game of Thrones" ستعرض أولى حلقاته يوم 14 أبريل المقبل.​