في 5 ساعات.. أكثر من 500 ألف مشاهدة لإعلان فيلم "Shazam"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب: طرحت شركة "Warner Bros." إعلان دعائي جديد لفيلم الأبطال الخارقين خاصتها "Shazam" عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وتخطى الإعلان حاجز النصف مليون مشاهدة خلال ساعات فقط من طرحه ترويجاً واستعداداً لطرح الفيلم بدور العرض الأمريكي والعالمي مطلع شهر أبريل المقبل. وفيلم "Shazam" هو تحويل أحد أشهر شخصيات القصص المصورة بعالم "DC" إلى شاشة السينما، حيث تدور أحداثه حول مراهق يدعى بيلي مادسون يقابل أحد السحرة والذي يقوم بمنحه قدرات خارقة بكلمة "Shazam"، حيث بمجرد النطق بها يتحول المراهق مادسون إلى رجل بالغ يمتلك العديد من القدرات الخارقة.

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