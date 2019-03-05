ماريتا الحلاني في جلسة تصوير جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي: نشرت الفنانة الشابة ماريتا حلاني عبر حسابها الشخصي في موقع "انستجرام" جلسة تصوير جديدة خضعت لها. وظهرت ماريتا بفستان أسود، ونالت الصور إعجاب محبيها ومتابعيها. يُذكر أن ماريتا الحلاني هي ابنة المطرب اللبناني عاصي الحلاني، وأطلقت في عام 2016 أول أغانيها "يلا نفرح" ثم أتبعتها بأغنية "شو بدك" و"خايفة أنام".​

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