شكرا لقرائتكم خبر عن "فى حضرة العشق" عابدين باند يغنى فى الزمالك.. الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد المطرب عابدين لإحياء أجدد حفلاتها الغنائية فى القاهرة بعد غياب، وذلك على أحد المسارح فى الزمالك فى الثامنة مساء الجمعة المقبل.

عابدين يعد من الوجوه الصاعدة البارزة فى مجال الأندرجراوند فى القاهرة، انطلقت شهرته من منصة الساوند كلاود بأصداء النجاح الجماهيرى، التى لاقت أولى أغانيه "البعاد والليل" و"فى حضرة العشق" و"نفسى أحكى"، ويقدم ستايل موسيقى قريب فى أدائه إلى تيمة الصوفية بملسة من الأورينتال ميوزيك، وبدأ مؤخرًا بانطلاقة غنائية جديدة بتكوين فريقه الموسيقى الجديد تحت مسمى "عابدين باند".