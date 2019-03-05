شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. رعب أكثر يظهر فى التريلر الجديد لفيلم Pet Sematary والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت شركة Paramount Pictures تريلر رسمى جديد لفيلم الرعب Pet Sematary، المقررر طرحه يوم 5 إبريل، وحقق التريلر مشاهدات وصلت إلى 8 ملايين مشاهدة منذ طرحه "يوتيوب".
الفيلم من إخراج كيفن كولش، دينيس ويدمر، ومن تأليف ستيفن كينج، ديفيد كاججانتش، جيف بوهلر.
يدور فيلم الرعب حول انتقال لويس كريد وزوجته راشيل وطفليهما جاج وايلي إلى منزل ريفي، حيث يتم الترحيب بهم هناك، ويتعرفون بـ"الحيوانات الأليفة" المخيفة الواقعة بالقرب من منزلهم، وبعد ذلك تحدث مأساة قتل قطة من قبل شاحنة، ولذلك يلجأ لويس إلى دفنها في مقبرة الحيوانات الأليفة الغامضة، ولكن الوضع ليس كما يبدو، لأنه يثبت للويس أن الموتى في بعض الأحيان أفضل.
فيلم Pet Sematary من بطولة جيسون كلارك، جون ليثجو، ايمي سيميتز، نعومي فرينيت، أليسا بروك ليفين، هوجو لافوي، جيت لورانس، اوبسة احمد، سونيا ماريا شيريلا.
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