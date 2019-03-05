بالصور- ندوة فيلم "بيت ست" ضمن فعاليات "شرم الشيخ للسينما الإفريقية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد مجدي:

أقيمت أمس الاثنين، ندوة فيلم "بيت ست" للمخرج أحمد عقل، والذي يعد الفيلم المصري الوحيد المشارك ضمن مسابقة الأفلام الطويلة في مهرجان شرم الشيخ للسينما الإسيوية.

أدار الندوة الكاتب الصحفي مصطفى الكيلاني مدير المهرجان، بحضور صناع الفيلم المخرج أحمد عقل والسيناريست شادي المسلمي والكاتب أيمن العايدي والمنتج محمد عبدالرحمن والممثلين رانيا الخطيب، نيچار محمد، مروان مسلم، سلمى الديب.

وقال السيناريست شادي المسلمي، إن الفيلم تجربة صعبة، حيث أنه أول فيلم روائي طويل وحُذف منه أجزاء كثيرة كي يتناسب مع الجمهور.

وأكد المنتج محمد عبدالرحمن أنه اعتمد على المنتج أحمد فاروق للتركيز في الميزانية على الصناعة قبل أي شيئ، وأضاف أنه فخور بمجموعة العمل وبمشاركة الفيلم بالمهرجان.

موضحًا أن التحضير للفيلم استغرق 6 أشهر وتم تصويره في 6 أشهر أخرى.

كما قالت رانيا الخطيب إنها أحبت دورها في الفيلم، الذي وصفته بالمختلف عن باقي الأدوار السابقة التي أدتها.

ومن ناحية أخرى، قالت نيچار محمد إنها أعجبت بدورها في الفيلم، لأنها شخصية متلونة وليست على وتيرة واحدة.

وتحدث "مروان مسلم" بأن هذا الفيلم يعد اول تجربة له بفيلم روائى وأن اكثر الأشياء التي جذبته للشخصية أنها شخصية مركبة؟

وقالت سلمى الديب إن الفيلم هو أول بطولة جماعية لها، وليست أول تجربة سينمائية، وأن دورها مختلف عن الأدوار التي قدمتها لأنها كانت تعبر بالنظرات والأداء التمثيلي أكثر من الحوار.

وفي النهاية أشار أيمن العايدي، مؤلف قصة الفيلم، إلى أن قصة الفيلم كانت رواية، وعندما قرأها المخرج والسيناريست تم تحويلها إلى سيناريو.​