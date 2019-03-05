احمد فلوكس يحذف صور هنا شيحة ويلغي متابتعتها!

هنا شيحة وأحمد فلوكس

حذف الفنان المصري أحمد فلوكس جميع صور زوجته الفنانة هنا شحية، وألغى متابعتها، عبر حسابه على موقع “انستجرام”.

وردت هنا على أحمد بإلغاء متابعته، وأبقت فقط على بعض الصور التي جمعتهما سويًا.

وكان الظهور الأخير الذي جمع أحمد فلوكس بزوجته هنا شيحة في برنامج “أنا وبنتي” الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، المذاع عبر قناة ” أون أي”.

وتزوج فلوكس وهنا، منذ عدة أشهر، وانتقلا للعيش معًا في القصر الذي جهزه فلوكس ليكون عش زوجية لهما في مدينة الشيخ زايد.​