فيديو طريف.. فاشينيستا كويتية تحاول تعلم اللهجة القصيمية

الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل

ظهرت الفاشينيستا الكويتية نهى نبيل في فيديو طريف، نشرته عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تحاول ان تتعلم اللهجة القصيمية.

وحاولت نهى نبيل نطق بعض المصطلحات والكلمات بشكل طريف قبل ان تقول: “طرب والله العظيم لهجتهم طرب”.

يذكر أن اللهجة القصيمية لهجة عربية يتكلمها أهل منطقة القصيم في نجد وسط السعودية .