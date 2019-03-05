شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أكشن أكثر في البرومو التشويقى لفيلم Hobbs & Shaw والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الحساب الرسمي لفيلم الأكشن والحركة Hobbs & Shaw على موقع التغرديات "تويتر"، برومو جديد للفيلم المقرر عرضه يوم 1 أغسطس القادم.
الفيلم الجديد يضم جونسون وستاثام والمقرر أن تكون أحداثه مشتقة من سلسلة أفلام The Fate of the Furious، ولأول مرة سيكون الجزء الجديد بدون بطل السلسلة "فان ديزل"، ويدور الفيلم حول لولام لوك هوبز، والمنبوذ ديكارد شو يشكلون تحالفًا غير متوقع، عند تهديد شخص شرير معزز من الناحية الجينية مستقبل البشرية.
يشارك فى بطولة الفيلم الممثلة فانيسا كيربي، والممثل العالمى إدريس إلبا بجوار الثنائى داوين جونسون وجيسون ستاثام، العمل من تأليف كريس موران، وإخراج ديفيد ليتش.
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