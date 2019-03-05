شكرا لقرائتكم خبر عن ياسمين عبد العزيز تنتهى من مشاهد "المقابر" بمسلسلها "الملكة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت النجمة ياسمين عبد العزيز من تصوير مشاهد "المقابر"، وذلك ضمن أحداث مسلسلها "الملكة"، المقررعرضه فى رمضان المقبل، من إنتاج شركة سينرجى، وانتقل بعدها مخرج العمل حسام على إلى تثصوير عدة مشاهد داخل إحدى فيلات الطريق الصحراوى.

وفى السياق ذاته المخرج حسام على ساعات التصوير لتصل لـ 15 ساعة يوميا، من أجل الإنتهاء منتصوير الحلقات الأولى، حيث أوشك فريق العمل من إنتهاء تصوير الأسبوع الرابع من المسلسل حتى الأن.

Advertisements

مسلسل "الملكة" تأليف أمين جمال وعبد الله حسن وطارق الكاشف وإخراج حسام على وإنتاج شركة "سينرجى" وبطولة ياسمين عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، أحمد العوضى، إيهاب فهمى، محمد عز، ثراء جبيل، هند عبد الحليم، أحمد كمال، حازم إيهاب، مراد مكرم، هند عبد الحليم، عواطف حلمى، مصطفى حشيش.

"الملكة" يسجل التعاون الثانى بين ياسمين عبد العزيز وشركة سينرجى فى الدراما التليفزيونية بعدما قدما مسلسل "هربانة منها" رمضان قبل الماضى وخاضت به أولى بطولاتها فى الدراما وشارك فى بطولته مصطفى خاطر وإخراجه معتز التونى.