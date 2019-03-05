شكرا لقرائتكم خبر عن حالة خاصة جدا.. ماذا قالت أنغام للجمهور بعد 16 مليون مشاهدة للألبوم × 10 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت المطربة أنغام، الشكر لجمهورها بعدما حظت أغانى ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، على عدد كبير من المشاهدات وصلت إلى قرابة 16 مليون مشاهدة لجميع أغانى الألبوم التى بلغ عددها 14 أغنية، بينما جاء أكبر عدد مشاهدات لأغنية "ياريتك فهمنى"، التى حصلت على أكثر من 2 مليون و700 ألف مشاهدة.



تدوينة أنغام

ونشرت أنغام، صورة بوستر الألبوم مكتوب عليها 16 مليون مشاهدة فى 10 أيام بجوار علامة يوتيوب، فى إشارة إلى عدد مشاهدات أغانى الألبوم على الموقع الشهير، وعلقت على الصورة "شكراً جمهورى الراقى".

ويذكر أن المطربة أنغام، أطلقت أواخر شهر فبراير الماضى، ألبومها الجديد "حالة خاصة جدًا"، الذى يضم فى جعبته 14 أغنية، ظهرت كل منها بشكل فيديو كليب "ليريكال" عبر منصة اليوتيوب، وأغانى الألبوم هى كالتالى:

"حالة خاصة جداً" كلمات أمير طعيمة ألحان عزيز الشافعى توزيع أحمد إبراهيم.

"هتقول لربنا إيه" كلمات أمير طعيمة ألحان مدين توزيع أحمد إبراهيم.

"حبايبنا" كلمات محمد القاياتى ألحان محمد حمزة توزيع أحمد إبراهيم.

"على حسك فى أيامى" كلمات جمال الخولى ألحان خالد عز توزيع أحمد إبراهيم.

"ولا دبلت" كلمات نورالدين محمد ألحان أحمد العتبانى توزيع أحمد إبراهيم.

"متطمنة" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبية توزيع أحمد إبراهيم.

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"ياريتك فاهمنى" كلمات نادرعبدالله ألحان تامر عاشور توزيع مادى.

"بقول نسياك" كلمات أحمد المالكى ألحان محمد عبيه توزيع وليد فايد.

"نزوة" كلمات سلطان صلاح ألحان خالد عز توزيع نادر حمدى.

"بتوصفنى بتكسفنى" كلمات أمير طعيمة ألحان أحمد زعيم توزيع توما.

"هدنة" كلمات صابر كمال ألحان مصطفى العسال توزيع محمد العشى.

"أساميك" الكتيرة كلمات أمير طعيمة ألحان إيهاب عبدالواحد توزيع مادى.

"ليلى" كلمات كاترين معوض ألحان هشام بولس توزيع طارق عاكف.

"هبدأ من الآخر" كلمات عصام حسنى ألحان مصطفى العسال توزيع كريم أسامة.