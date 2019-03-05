محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
حذف الفنان أحمد فلوكس جميع صور زوجته الفنانة هنا شحية، وألغى متابعتها، عبر حسابه على موقع "انستجرام".
وردت هنا على أحمد بإلغاء متابعته، وأبقت فقط على بعض الصور التي جمعتهما سويًا.
وكان الظهور الأخير الذي جمع أحمد فلوكس بزوجته هنا شيحة في برنامج "أنا وبنتي" الذي يقدمه الفنان شريف منير وابنته أسما، المذاع عبر قناة " أون أي".
وتزوج فلوكس وهنا، منذ عدة أشهر، وانتقلا للعيش معًا في القصر الذي جهزه فلوكس ليكون عش زوجية لهما في مدينة الشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد إلغاء متابعتها.. أحمد فلوكس يحذف صور هنا شيحة من "انستجرام" ( صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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