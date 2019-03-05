نبيل الحلفاوي: لهذا السبب يخسر "لاسارتي" في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الكبير نبيل الحلفاوي عبر حسابه الشخصي في موقع "تويتر"، تغريدة رد فيها على سؤال أحد متابعيه حول أسباب خسارة مدرب الأهلي "لاسارتي" خارج أرضه في دوري أبطال إفريقيا.

وكتب الحلفاوي: "محنة الإصابات اللي كان فيها الأهلي تخوف أي كوتش خاصة في إفريقيا. اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، حط نفسك مطرحه. بتبقى عاوز طول الوقت تحوط على اللي فاضلين".

وتغلب الأهلي على نظيره بتروجيت 4-0، تقدم الأحمر بهدف لجونيور أجاي، ثم أضاف مروان محسن الهدف الثاني، وسجل هيرمينجليدو الهدف الثالث، قبل الهدف الرابع.​

