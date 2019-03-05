بالفيديو.. عاصي الحلاني يطرح برومو كليب "شو بخاف عليكي"

طرح النجم عاصي الحلاني برومو كليب أغنية "شو بخاف عليكي"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و الأغنية من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى، و توزيع

سليمان دميان، و الكليب من إخراج عادل سرحان، كما تم تصوير الكليب في المكسيك.

يذكر أن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أحيا

مؤخراٌ حفل غنائي كبير في أحد الفنادق الكبرى بمدينة دمشق في سوريا، الذي يعود ريعه لصالح جمعية بسمة، لدعم الأطفال المصابين بالسرطان، كما قدم باقة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات، فتفاعل معه الجمهور بشكل ملحوظ.