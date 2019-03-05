بالفيديو.. عاصي الحلاني يطرح برومو كليب "شو بخاف عليكي"

طرح النجم عاصي الحلاني برومو كليب أغنية "شو بخاف عليكي"، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك"، و الأغنية من كلمات حسن عباس، ألحان باسم يحيى، و توزيعسليمان دميان، و الكليب من إخراج عادل سرحان، كما تم تصوير الكليب في المكسيك.
يذكر أن فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، أحيا
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