كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| العرض الدعائي الثاني لفيلم “Shazam”
متابعة-سنيار: أصدرت شركة “Warner Bros. Pictures” و “DC Films” العرض الدعائي لفيلم “Shazam”.
تدور أحداث الفيلم حول (بيلي باتسون) شاب يجد نفسه مالكًا لقوة الساحر شازام القادرة على محاربة قوى الشر، فمع حكمة (سليمان)، قوة (هرقل)، قدرة (أطلس) على التحمل، قوة (زيوس)، شجاعة (أخيل)، وسرعة الزئبق؛ يصبح بيلي هو كابتن (مارفل) العجيب.
الفيلم من ﺇﺧﺮاﺝ: ديفيد إف. ساندبرج، سيناريو هنري جايدن، من قصة دارين لمكي، وهو من بطولة زكاري ليفي، مارك سترونج، جاك جرايزر، دجيمون هونسو، روس باتلر، ميشيل بورث.
فيلم “Shazam” يصل إلى دور العرض في 5 أبريل 2019.
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