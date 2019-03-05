اسم مولود فهرية افجان وبوراك اوزجيفيت يثير الجدل...لن تصدقوا ما حصل

قبل اسابيع من ولادة مولودهما الاول، أعلن الزوجان بوراك اوزجيفيت وفهرية افجان انهما اختارا لابنهما اسم كاران.

وقام بوراك بطبع الاحرف الاولى من اسم المولود على لوحة سيارته الجديدة.

وفور الاعلان عن الاسم، احتل كاران قائمة الاسم الاكثر بحثا على تويتر في تركيا، كذلك احتل اسما فهرية وبوراك القائمة.

وقام الزوجان بإنشاء حساب على انستقرام باسم مولودهما حظي بأكثر من ٦٠ الف متابعة خلال ساعات.

وكان الزوجان قد ترددا في إعلان إسم المولود خوفا من ان يقوم احدهم بافتتاح حساب باسمه، الا ان ذلك لم يحل دون قيام العشرات بإنشاء حسابات باسم كاران اوزجيفيت.

يذكر ان اسم كاران يعني باللغة العثمانية القديمة ارض مكة.

وكان مسلسل الفقير والغني قد اعلن بعد الزوجين، أن اسم بطل المسلسل سيكون كاران، وان الاسم كان مقررا قبل إعلان الزوجين عن اسم مولودهما.

يذكر ان فهرية نشرت صورة جديدة لها عبر حساباتها على السوشال ميديا، وأعلنت انها تنتظر طفلها القادم بعد اسابيع قليلة على أحر من الجمر.