عمرو أديب يعرض على أصالة التدخل للصلح بينها وبين أنغام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عرض الإعلامي المصري عمرو أديب على الفنانة السورية أصالة أن يتدخل للصلح بينها وبين الفنانة أنغام، وذلك خلال مداخلتها الهاتفية في برنامجه “الحكاية”.

أديب لم يذكر اسم الفنانة أنغام بشكل صريح، لكنه أشار إليها في سؤال وجهه لأصالة تسائل فيه إن كان الخصام وصل بينها وبين شخص ما مؤخرا إلى حد التفكير في شطبه من حياتها.

أصالة أجابت على تساؤل عمرو بقولها إن ذلك يحدث أحيانا، ومع أقرب المقربين، لكنها تترك للزمن تغيير مشاعرها، مؤكدة أن الإنسان لا يكون عادلا عندما يكون أحد أطراف المشكلة مقربا منه، وتمنت أن يكون شعورها هذا مؤقت، وذلك لأن بينهما الكثير من الذكريات.

الإعلامي المصري عرض على أصالة التدخل بينهما للصلح، بقوله: “أنا مستعد أتدخل”، فشكرته الفنانة السورية على هذا الشعور.

وكانت الفنانة السورية أصالة، قد نشرت تغريدة مؤخرًا، قالت فيها: «الفنّ إنّ لمّ ينقّي روح صاحبه من دناءات الحياة، وإنّ لمّ يرتقي به عن الظلم والغدر، فلا قيمة له ولا لصاحبه».

وفسر البعض تغريدة أصالة، على أنها تقصد بها صديقتها الفنانة أنغام، وذلك بعد أن أعلنت الأخيرة زواجها من الموزع الموسيقي احمد إبراهيم.

ولمن لا يعرف فإن أحمد إبراهيم الزوج الجديد لأنغام متزوج في الأصل من السيدة ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوج أصالة، المخرج طارق العريان، أي أن زوج أصالة (طارق العريان) يكون خال الزوجة الأولى للموزع أحمد إبراهيم.

كما أكد للجمهور ذلك أن أصالة ألغت متابعتها لأنغام، وللمرة الأولى لم تقم بتهنئها على ألبومها الجديد «حالة خاصة جدًا»، وذلك كونها دائمًا من أول المهنئين لأنغام على أعمالها الجديدة.

وأصالة وأنغام، تجمعهما علاقة صداقة قوية منذ سنوات، وتحرص النجمتان على إحياء حفلات فنية مشتركة معًا ويقدمان خلالها دويتو مشترك على المسرح.