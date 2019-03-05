لطيفة تسحر الأنظار بالأسود في جلسة تصوير حديثة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خضعت الفنانة التونسية لطيفة لجلسة تصوير حديثة، بعدسة المصور الفوتوغرافي كريم نور.

لطيفة تألقت في الجلسة بإطلالة سوداء غاية في الأناقة، حيث أطلت بفستان اسود ضيق مكشوف الصدر والذراعين، وارتدت فوقه جاكيت جلد باللون الأسود، في إطلالة من تنسيق مايسة عزب وسهر عزب.

الفنانة التونسية اسدلت شعرها القصير مع تمويجة بسيطة في تسريحة مميزة بأنامل مصفف الشعر رفايلو توما، وتزينت بمكياج ترابي قوي بلمسات الماكييرة منى جمال، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات مميزة.

لطيفة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الجلسة، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وأرفقتها بتعليق قالت فيه: “انا عمرى ما ايأس موش بسهوله أقع واتهد والحزن بينى وبينه عداوة وحيطه وسد”.

يذكر أن الفنانة التونسية لطيفة تقوم حاليا بتقديم برنامجها “حكايات لطيفة” على شبكة قنوات dmc، والذي يعرض يوم الخميس من كل أسبوع في تمام التاسعة مساءً.

وبرنامج “حكايات لطيفة” هو برنامج أسبوعي تستضيف خلاله الفنانة التونسية مجموعة كبيرة من النجوم على مدار 13 حلقة، وهي مدة موسم البرنامج.