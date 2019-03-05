غادة إبراهيم تقاضي محامي بلاغات خالد يوسف

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تقدمت الفنانة المصرية غادة إبراهيم ببلاغ إلى النائب العام ضد المحامي أسامة زهران، محامي بلاغات المخرج خالد يوسف، وواحدة من الصحف المصرية بعد الزج باسمها في قضايا فيديوهات الفنان.

وجاء البلاغ عقب إدعاء المحامي أسامة زهران إنه يمتلك أقراص مدمجة عليها فيديوهات مسربة لفنانة أول حروف من اسمها “غ . إ” مع خالد يوسف في واقعة مماثلة لواقعة الفيديوهات الجنسية المسربة له مؤخرا.

وقال محامي الفنانة باسم عبدالرحمن في بلاغه ان ما نشرته الصحيفة ونقلته على ذمتها باقي المواقع تسبب في إيذاء الفنانة على المستوى المهني والأسري، وأحدث بلبلة كبيرة لها، وضرر، حيث أنها كتبت أول حرفين من اسمها، واستدلت بأنها خرجت مؤخرا من السجن في قضية مشابهة.

يُذكر أن غادة إبراهيم قالت إن هناك بعض ممن يروجون لظهورها في فيديو مع المخرج خالد يوسف ويستخدمون رموزا لذكر اسمها مثل أول حرفين، فلو كان هذا الأمر صحيحا عليهم تقديم الدليل، أو إظهار الفيديوهات للرأي العام موضحة أنها بعيدة كل البعد عن مثل هذه الوقائع المشينة.

وأكدت غادة في تصريحات أخرى أنها لم تعمل مع المخرج المصري ولا مرة واحدة وأنها لم تذهب إلى مكتبه ولا تعرف طريقه.