تكريم سميحة أيوب بمهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انطلقت فعاليات مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام في دورته الرابعة، يوم الأحد 3 مارس، وذلك بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا، بحضور عدد من نجوم الفن.

حيث حضرت كل من الفنانة سميحة أيوب، والفنانة مديحة حمدي، والمخرج مجدي أبو عميرة، والمخرج عمرو عابدين، والمخرج سامح الشوادي، والسيناريست مجدي صابر، والدكتوة نسرين عبدالعزيز، مؤلفة كتاب “سيدة المسرح سميحة أيوب”.

وتم خلال الحفل الإعلان عن تفاصيل الدورة الرابعة من المهرجان، حيث يشارك بها 37 قسمًا ومعهدًا وكليةً للإعلام بالجامعات المصرية والعربية، وتقدم للمهرجان أكثر من 116 مشروع تخرج تضمّ الأفلام الروائية القصيرة والأفلام التسجيلية، والبرامج الإذاعية والتليفزيونية، والحملات الإعلامية، والإعلانات الإذاعية والتليفزيونية، والجرائد والمجلات والمواقع الإلكترونية.

إدارة المهرجان كرمت خلال الحفل سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، ضيف شرف المهرجان هذا العام، وقد عبرت الفنانة الكبيرة عن سعادتها بتكريمها، مؤكدة أن مهرجان الشروق لإبداعات طلاب الإعلام، أثبت نجاحًا كبيرًا خلا الدورات السابقة.

يذكر أن سميحة أيوب كانت قد شاركت مؤخرا في فعاليات الدورة الثالثة من ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر.