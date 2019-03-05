ندوة هالة صدقي بمهرجان شرم الشيخ.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أقيمت ندوة للفنانة المصرية هالة صدقي، ضمن فعاليات مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

الفنانة المصرية عبرت في بداية الندوة عن عن سعادتها بالتكريم من مهرجان شرم الشيخ السينما الآسيوية، في دورته التي حملت اسم الفنانة الراحلة سعاد حسني.

هالة أكدت أنها عقب وفاة سعاد حسني مرت بمرحلة اكتئاب لمدة 3 أشهر حزنا عليها، وأنها إلي اليوم لا تستطيع مشاهدة أعمالها لأنها أثرت في شخصيتها كثيرا، ولكونها فنانة عظيمة ومتنوعة وتستطيع تقديم كافة الشخصيات.

الفنانة المصرية تحدثت أيضا عن بداياتها في مشوارها الفني، حيث أشارت إلى أن المخرج الكبير عاطف الطيب علمها كيفية معرفة تفاصيل الشخصية، مشددة على استفادتها من كل المخرجين الذين عملت معهم.

وأضافت أنها قبل الموافقة على أي عمل فني تسأل أولا عن اسم المخرج، ومن الممكن أن ترفض الدور رغم قوته إذا لم يضف لها المخرج والشخصية شيئا جديدا.

وكان قد تم تكريم الفنانة المصرية هالة صدقي في حفل افتتاح مهرجان شرم الشيخ السينمائي، والذي أقيم يوم السبت 2 مارس، وذلك عن مشوارها الفني.