شقيقة سعاد حسني تكشف لـ "العين الإخبارية" أسرارا جديدة عن الراحلة

18 عاما مرّت علي رحيل النجمة المصرية العربية سعاد حسني، وعلى الرغم من طول المدة، ما تزال أسرار فنية كثيرة تخصّ "السندريلا" تطفو على السطح بين الفينة والأخرى.

في هذا السياق، قالت جانجاه عبدالمنعم، شقيقة الراحلة، في تصريحات لـ "العين الإخبارية": "إنّ سعاد حسني جهّزت أشعارا في لندن، على شرائط مدتها نحو ساعة ونصف، وتتضمّن رباعيات سياسية ساخرة لصلاح جاهين"، مضيفة أن هذه الأعمال لم تُبع حتى الآن، وهي بحوزة الورثة.

جاء ذالك على هامش تكريم مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية، "سندريلا الشاشة العربية"، بمعرض صور كبير.

بالصور.. افتتاح مهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية بتكريم اسم سعاد حسني







وأفادت جانجاه بأن شقيقتها كانت تعتزم توظيف الرباعيات الشعرية فنيا، بتصوير كل واحدة منها في "كليب"، من إخراج علي بدرخان، ولكنّ المنيّة وافتها في الشهر ذاته.

وأكدت أن سعاد حسني سجّلت أغنية أخرى على شريط "كاسيت"، للشاعر الكبير صلاح جاهين بعنوان "فاكر ولاّ ناكر"، لحنّها موسيقار كردستاني يُدعى هالكود زهير، كما تَولّى توزيعها يحي الموجي، وهي الأغنية التي قُدّمت هديةً لِعرض افتتاح مهرجان شرم الشيخ السينمائي.





يُذكر أن الدورة الثالثة من المهرجان تحمل اسم الراحلة، ونظّمت معرض ضمّ مجموعة صور نادرة، وتمثالا للفنانة سعاد حسني.