باسمة تخوض تجربة التقديم التلفزيوني عبر OTV

اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: تخوض الفنانة باسمة تجربة التقديم التلفزيوني عبر شاشة OTV ببرنامج اسبوعي روحاني اجتماعي. وذلك في الثامنة والنصف من مساء كل اثنين ابتداءً من 11 مارس الجاري، تزامنا مع "زمن الصوم" عند الطوائف المسيحية.
وتتنوع مواضيع حلقاتها بين المخدرات، ومحاولات الانتحار، والدعارة، والتفكك الاسري، والإدمان على لعب القمار. حيث ستستضيف أصحاب تجارب اجتماعية وانسانية بمشاركة طوني فرنجية رئيس مؤسسة "جماعة العنصرة الجديدة" التي قدمت المساعدة لهؤلاء الأشخاص الذين سيكونون ضيوفها عبر الحلقات. وهم ينتمون لطوائف ومذاهب متنوعة، ومن جنسيات لبنانية وغير لبنانية سيتحدثون عن التغيير الذي حدث بحياتهم بفعل إيمانهم بالعناية الإلهية التي أنقذتهم.
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