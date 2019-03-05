شكرا لقرائتكم خبر عن سارة نخلة متسلطة وأنانية فى "حكايتى" مع ياسمين صبرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستأنف الفنانة سارة نخلة تصوير مشاهدها فى مسلسل "حكايتى" مع النجمة ياسمين صبرى والمقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، الأسبوع المقبل فى الإسكندرية، وذلك بعد الأجازة التى حصلت عليها خلال الأيام الماضية وسافرت فيها لقضاء بعض الوقت مع عائلتها.

وكشفت سارة لـ"الخليج 365" عن طبيعة الشخصية التى تجسدها فى أحداث العمل، موضحة أنها تقدم دور "بيرى" وهى بنت متسلطة وغيوره وأنانية، وتربطها صلة قرابة مع "على" الذى يجسده أحمد صلاح حسنى وتقع فى حبه إلا أنه لا يبادلها نفس الشعور.

وأكدت سارة على سعادتها بالعمل فى مسلسل "حكايتى" بسبب وجودها مع فريق عمل متميز، بداية من المخرج أحمد سمير فرج المتمكن من أدواته، إضافة إلى شركة كبيرة فى الإنتاج التليفزيونى وهى شركة "سينرجى"، والتى تعتبر من أهم العوامل التى تجعل العمل مهماً ومهيئاً للنجاح والسيناريو المترابط للسيناريست محمد عبد المعطى .

يذكر أن مسلسل "حكايتى" يسجل البطولة المطلقة الأولى للنجمة ياسمين صبرى فى الدراما التليفزيونية، وهو إنتاج شركة سينرجى، وتأليف محمد عبد المعطى، ويشارك فى بطولتة وفاء عامر، وإدوارد، وأحمد صلاح حسنى، وأحمد حاتم، وأحمد بدير، ومها أبو عوف، وإسلام جمال، وأحمد جمال سعيد، ودنيا المصرى، وجمال عبد الناصر ومصطفى درويش، وتدور أحداث العمل فى إطار اجتماعى.