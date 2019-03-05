شكرا لقرائتكم خبر عن بعد توقف مسلسله الرمضانى.. عمرو يوسف يعوض غيابه بفيلم "ولاد رزق2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رغم محاولاته لخوض السباق الرمضانى والتواجد فى مسلسلات رمضان، إلا أن النجم عمرو يوسف يغيب هذا العام بعد توقف مسلسله "القائمة 36"، لعدة أسباب أهمها أزمات إنتاجية وتسويقية، ويسعى عمرو لتعويض غيابه عن دراما رمضان بمشاركته فى بطولة فيلم "ولاد رزق2"، مع النجم أحمد عز، والمقرر طرحه بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز".

وكانت أحداث الجزء الأول تدور فى إطار اجتماعى مع بعض الإثارة حول عصابة مكونة من 5 أشقاء، كل منهم يتميز ببعض السمات، لكن العقل المدبر فيهم الذى يعتمدون عليه بشكل رئيسى هو "أحمد عز"، الذى ينفصل عنهم مما يتسبب فى دخولهم ببعض الأزمات.

وانضم مؤخراً النجم خالد الصاوى والفنان باسم سمرة لقائمة أبطال الفيلم للمخرج طارق العريان ويقوم ببطولته كل من النجم أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود، حيث تم التعاقد معهم بشكل رسمى الأيام الماضية، ومن المقرر أن يبدأ تصوير مشاهده الأولى خلال الأسابيع القليلة المقبلة فى الديكورات الخاصة بالعمل.

وعرض الجزء الأول من الفيلم فى 2014 وشارك فى بطولته أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوى، وأحمد داود، ومحمد ممدوح، وكريم قاسم، وسيد رجب، وندا موسى، وتدور أحداث الفيلم حول مجموعة من الأشقاء يسيرون فى طريق الجريمة على عهد قديم بينهم لتركها فى يوم ما، لكن عملية واحدة فاشلة تفجر الخلافات الدفينة بينهم.