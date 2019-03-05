شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محمد هنيدى يغازل صديقة السقا بفيلم "همام فى امستردام" ..قالها إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور ما يقارب الـ 20 عاماً على عرض فيلم "همام فى امستردام"، إلا ان النجمة الهولندية "بوالا أستر ليندرتس"، كانت صاحبة إطلالة لم ينساها كثير من المصريين، حتى أحيا الفنان محمد هنيدي تلك الذكرى بنشر صور حديثة لها.

وظهرت الممثلة الهولندية التى جسدت صديقة الفنان "أحمد السقا" فى أحداث الفيلم، وهى تلعب مع كلابها، ويظهر حبها الكبير للحيوانات.



صديقة احمد السقا فى الفيلم

ونشر هنيدى، صورا لها فى سن الحالى مقارنة بملامحها أثناء تصوير الفيلم الذى عرض عام 1999، ثم نشر صوره له، وقال فى تعليقه على الصورة، "نفس الشىء.. بعد عشرين عام، مش باولا بس اللي بتصغر"، فى إشارة إلى أنه أيضًا يبدو فى الصور أصغر سنًا كما تظهر الممثلة الهولندية وهى محافظة على جمالها رغم مرور هذه السنوات.



تعليق هنيدى على الصورة

وسرعان ما انتشرت الصورة عبر منصات السوشيال ميديا، مما دفع هنيدى إلى توجيه تعليق للفنان أحمد السقا، قال فيه، "يلا بينا نرجع بقي".