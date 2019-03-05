محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:
بعد أن كانا متفاعلين على حساباتهم الشخصية بموقع "إنستجرام"، ألغى الفنان أحمد فلوكس، متابعة زوجته الفنانة هنا شيحة، على موقع "إنستجرام"، فيما ردت شيحة على "فلوكس" بإلغاء متابعته.
وفسر البعض هذه الخطوة بوقوع مشاكل بينهم، فيما لم يعلق أحد الطرفين على الأمر.
يذكر أن أحمد فلوكس وهنا شيحة، تزوجا منذ عدة أشهر، وانتقلا للعيش معًا بالقصر الذي جهزه فلوكس ليكون عش الزوجية لهما بإحدي المناطق الراقية بمدينة الشيخ زايد.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد فلوكس يُلغي متابعة زوجته على "انستجرام" وهنا شيحة ترد.. هل وقعت خلافات؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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