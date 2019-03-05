السعدني في المطار وشمس أبيض وأسود.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - منال الجيوشي:

يحرص عدد من نجوم الفن على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 من لقطات هؤلاء النجوم في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

كندة علوش بإطلالة ناعمة

نشرت الفنانة السورية كندة علوش، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة بدت فيها بإطلالة ناعمة.

عبير صبري وصورة جديدة

نشرت الفنانة عبير صبري، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها حازت على إعجاب جمهورها.

أحمد السعدني في المطار

نشر الفنان أحمد السعدني، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعه بالفنانين روجينا، وأحمد رزق.

إنجي شرف بـ"سناب شات"

نشرت الفنانة إنجي شرف، عبر صفحتها الرسمية بموقع "إنستجرام"، صورة جديدة لها على تطبيق "سناب شات"، بفلتر "قلوب".

شمس أبيض وأسود

نشرت الفنانة الكويتية شمس، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بفلتر الأبيض والأسود.

نيللي مقدسي أنيقة

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة لها بإطلالة أنيقة.

مي سليم وشقيقتها

نشرت الفنانة الأردنية مي سليم، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة جديدة تجمعها بشقيقتها الفنانة ميس حمدان.

سيلفي صبا مبارك

نشرت الفنانة الأردنية صبا مبارك، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، صورة سيلفي جديدة لها.

هنا شيحة تستمتع بأشعة الشمس

نشرت الفنانة هنا شيحة، عبر صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام، صورة جديدة لها أظهرتها تستمتع بأشعة الشمس.​