النشرة الفنية| مها أحمد تبكي بسبب ابنها وزوج أنغام يصرح لمصراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب: نشر موقع الخليج 365، أمس الإثنين، عددًا من الأخبار الفنية، منها ما يخص نجل مها أحمد، والموزع أحمد إبراهيم، وصفية العمري، ونبيل الحلفاوي، ومحمد الموجي، ولطفي لبيب.

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