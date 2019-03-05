مروان أتغير والعو نزل.. تعليقات نجوم الفن على الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

استطاع النادي الأهلي تحقيق انتصار جديد في مسيرته بالدوري بفوزه على بتروجيت برباعية نظيفة، وضعته في المركز الثاني بجدول المسابقة.

نجوم الفن تفاعلوا مع هذه المباراة بعدد من التعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، نستعرضها لكم في التقرير التالي.

مصطفى بسيط

نشر الفنان مصطفى بسيط، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدة قال فيها: "1 2 3 4 اضرب يا #أهلي، YallaYaAhly معلول . نيدفيد .اجايه . هاني، أهلاوي أنا والفخر ليا".

نبيل الحلفاوي

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، عبر حسابه على "تويتر"، تغريدة كتب فيها: "كلنا شايفين ستايل أهلاوي أوروبي".

وعن مباراة الزمالك القادمة مع الأهلي، علق الحلفاوي: "ربنا يحمي لاعبي الفريقين من الإصابات في المواجهات الإفريقية.. وإن تقابلا مكتملي الصفوف.. سنشهد مباراة ممتعة رائعة".

ندى بسيوني

نشرت الفنانة ندى بسيوني، عبر حسابها على "تويتر" تغريدة علقت بها على هدف الأهلي الثاني الذي أحرزه مروان محسن، وكتبت: "هدف مروان محسن التاني يُدرس، ومبرووك النتيجة والثلاث نقاط واستمرار سلسلة الانتصارات".

كريم العدل

نشر المخرج الشاب كريم العدل، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، تغريدات علق بها على خط سير المباراة، وكتب: "چيرالدو جامد قوي"، و"مروان محسن اتغير خالص"، و"العو نزل"، بعد نزول وليد أزارو مهاجم الأهلي كبديل. ​