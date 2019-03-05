كارينا كابور أفضل ممثلة في برنامج Koffee With Karan 6

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 5 مارس 2019 12:50 صباحاً - فازت نجمة بوليوود كارينا كابورKarina Kapoor بجائزة أفضل ممثلة أنثى، في الحفل الذي أقيم بعد انتهاء البرنامج الحواري الشهير Koffee With Karan 6 للمخرج كاران جوهر Karan Johar في موسمه 6.



وفي التفاصيل واحتفالًا بانتهاء الموسم، تشكلت هيئة محلفين من النجوم: ماليكا ارورا Malaika Arora، وماليكا ديوا Mallika Dua، وفير داس Vir Das وكيرون خير Kirron Kher كأعضاء في لجنة التحكيم بحفل جوائز Koffee With Karan 6.



وبالإجماع وبأصوات هيئة المحلفين فازت النجمة كارينا كابور خان بجائزة أفضل ممثلة أنثى في الحفل، وهي بالتأكيد تستحق ذلك. اقرئي ايضا: صور: كارينا كابور تكمل عامها الـ38 وتحتفل وسط عائلتها



وضم هذا الموسم من البرنامج الشهير العدد الأكبر من الوجوه الجديدة، وتضمّن هذا الموسم أيضًا إضافة جديدة، وهي منح سيارة أودي كجائزة.



من جهتها، قامت هيئة المحلفين بعمل كبير في اختيار الفائزين، وإلى جانب فوز كارينا كابور نعرض القائمة الكاملة من الذين فازوا بجوائز Koffee With Karan 6.. من الذكور: إيوشمان خورانا، وإيشان خاتار، ورنا داجوباتي، وديلجيت دوسانيه، وس راجامولي، وراجكومار راو، وباراباس، وكارتيك آريان.



والأفضل من الإناث: سارة علي خان Sara Ali Khan، وأنانيا باندي، وجانفي كابور، وبهومي بنكار، وتارا سوتاريا، وريا كابور، وكريتي سانون. اقرئي ايضا: كارينا كابور تفكر بالإنجاب مجددًا



وأكثر النجمات أناقة خلال هذا الموسم: شويتا باتشان أناندا، وكارينا كابور خان، وريا كابور، و علياء بهات Alia Bhatt، و بريانكا شوبرا Priyanka Chopra، و سونام كابور Sonam Kapoor، و ديبيكا بادوكون Deepika Padukone.



جائزة الإنجاز مدى الحياة: الأداء الأفضل للسيدات: كارينا كابور، وكاجول Kajol، وديبيكا بادوكون، وسارة علي خان، وعلياء بهات، وبريانكا شوبرا.



وأفضل أداء ذكر: رانفير سينج Ranveer Singh ، ودالجيت، و أكشاي كومار Akshay kumar، وأبهيشيك باتشان Abhishek Bachchan ، و أرجون كابور Arjun Kapoor. اقرئي ايضا: كاران جوهر: أتمنى الزواج من كارينا كابور



مهنيًّا تعمل كارينا مع أكشاي كومار، ودالجيت دوسانيه، وكيارا أدفاني، في فيلم جديد، إلى جانب فيلم "تاخت" مع كاران جوهر ، ورانفير سينغ، عليا بهات، وجانفي كابور، وأنيل كابور Anil Kapoor ، وفيكي كوشال، وبهمومي بيدنيكار.

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