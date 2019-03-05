بالصور.. ندوة الفيلم المصري "بيت ست" ضمن فعاليات شرم الشيخ السينمائي

انتهت منذ قليل ندوة فيلم "بيت ست" للمخرج أحمد عقل وهو الفيلم المصرى الوحيد المشارك بمسابقة الأفلام الطويلة بمهرجان شرم الشيخ للسينما الآسيوية.

وأدار الندوه الكاتب الصحفي مصطفي الكيلاني، مدير مهرجان شرم الشيخ بحضور صناع الفيلم المخرج أحمد عقل، والسيناريست شادي المسلمي، والكاتب أيمن العايدي، والمنتج محمد عبد الرحمن، ومن الممثلين رانيا الخطيب، نيچار محمد، مروان مسلم، سلمي الديب.



وقال السيناريست شادي المسلمي، إن الفيلم كان يعد تجربة صعبة لأنه أول فيلم روائى طويل له ولمعظم فريق العمل وفي

الوقت نفسه رعب مشيرا إلي أنه تم حذف أجزاء كثيرة من الفيلم كي يتناسب مع الجمهور.وأكد المنتج محمد عبد الرحمن أنه اعتمد علي المنتج أحمد فاروق، للتركيز في الميزانية علي الصناعة قبل أى شئ، وأوضح أنه فخور بمجموعة العمل ومشاركة الفيلم بالمهرجان مشيرا إلي أن التحضير للفيلم استغرق ٦ شهور وتصويره ٦ شهور أخري.وقالت رانيا الخطيب إنها أحبت دورها بالفيلم لأنه كان مختلف عنالأدوار السابقة التي قامت بأدائها لأنها شخصية متلونه ولا تسير على وتيره واحدة.وأكد مروان مسلم، أن الفيلم يعد أول تجربة له مشيرا إلي أن اكثر الأشياء التي جذبته للشخصية أنها مركبة وتحمل أبعاد كثيرة.وأوضحت سلمي الديب أن الفيلم هو أول بطولة جماعية لها وليس أول تجربة سينمائية وأكدت ان دورها مختلف عن الأدوار التي قدمتها من قبل لما به من جرأة لأنه يعبر عن نفسه بالنظرات والأداء التمثيلي أكثر من الكلام.

وفي نهاية الندوة أوضح "أيمن العايدي" كاتب القصة أن الفيلم مأخوذ عن رواية وعندما قراءها المخرج والسيناريست تم تحويلها إلى سيناريو وأشار إلي أنه فخور بهذا العمل وبمشاركته بالمهرجان.