احتفل المخرج ياسين العصامي عبدالسلام وخبيرة التجميل راندا عبدالسلام بحفل خطوبتهما في جو عائلي بهيج. ويشار إلى أنه حضر الحفل مجموعة كبيرة من الفنانين علي رأسهم الفنان محمد عز والفنان احمد جمال سعيد ويورا

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محمد واحمد صالح ومحمود غريب وعلاء عرفة واحمد عزام ومجموعة من أصدقاء العروسين، واحتفلا العروسان علي طريقتهما الخاصة وسط الاصدقاء والنجوم.

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. خطوبة المخرج ياسين العصامي وراندا عبدالسلام بحضور نجوم الفن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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