بالصور..لأول مرة حفل غنائي لـ"نور خان" بساقية الصاوي

نظمت ساقية عبد المنعم الصاوى حفلًا جديدًا يُقام لأول مرة فى أحضانها لأغنيات فرقة الروك العالمية “Evanescence” من أداء الفنانة المصرية "نور خان" بصحبة فرقتها الموسيقية، حيث قدمت خان أغنيات الفريق المعروف على مدار الحفل وسط تحيات كبيرة من الحضور ومن هذه الأغنيات (Field of

innocence, All that I’m living for, bleed, my immortal, haunted)، أما الجزء الثانى من الحفل قدمت خلاله أغنيات (missing, hello, before the dawn, even in death, every body’s Fool, bring me to life).

وأعربت الفنانة عن سعادتها بإقامة أول حفلاتها فى الساقية وإنها تسعد لصعود خشبة المسرح التى طالما حلمت أن يكون لها حفلًا منفردًا أمام جمهوره، وقالت بأنه قد شجعها المقربون إليها من تقديم أغنيات (فرقة الروك المعروفة Evanescence) وأنها فى يوم ما سيكون لديها أغانيها الخاصة والتى ستقدم بها حفلاتها بشكل مستمر ودائم، وتمنت فى نهاية الحديث أن ينال الحفل إعجاب الحضور.