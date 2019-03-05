عفاف رشاد تعلن ترشحها في نقابة المهن التمثيلية

أعلنت النجمة الكبيرة عفاف رشاد ترشحها لنقابة المهن التمثيلية، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "اخواتى وأصحابى وزملائي وحبايبى وأهلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية اعلن ترشحى لنقابة المهن التمثيلية والله الموفق".

يذكر أن النجمة القديرة عفاف رشاد تشارك في بطولة الجزء الثاني

من مسلسل "أفراح إبليس"، و التي تدور أحداثه حول همام رجل الأعمال الصعيدي، و زوجته جملات التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن همام يقع في حب هذه الخادمة، و على جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ منأجل السيطرة على تجارة أساس البناء، و هو من تأليف مجدي صابر، و إخراج أحمد خالد أمين، و بطولة كل من جمال سليمان، صابرين، محمود عبدالمغني، حمدي الوزير، علي الحجار، أحمد صفوت، رنا سماحة، جمال عبد الناصر، مني عبد الغني، محمد عز، ضياء المرغني، كمال أبو رية، ياسر فرج، محمود الجندي، إيناس عز الدين، منة فضالي، عبد الله مشرف، محمد الصاوي، إيمان سالم، محمد عادل، محمود فارس.



