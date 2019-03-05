عفاف رشاد تعلن ترشحها في نقابة المهن التمثيلية

أعلنت النجمة الكبيرة عفاف رشاد ترشحها لنقابة المهن التمثيلية، و جاء ذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، و علقت كاتبة: "اخواتى وأصحابى وزملائي وحبايبى وأهلى أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهن التمثيلية اعلن ترشحى لنقابة المهن التمثيلية والله الموفق".
يذكر أن النجمة القديرة عفاف رشاد تشارك في بطولة الجزء الثانيمن مسلسل "أفراح إبليس"، و التي تدور أحداثه حول همام رجل الأعمال الصعيدي، و زوجته جملات التي تجلب خادمة بغرض العطف عليها، إلا أن همام يقع في حب هذه الخادمة، و على جانب آخر يحاول الاتصال بشخصيات ذات نفوذ من
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